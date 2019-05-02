Суд арестовал на 10 суток экс-председателя «Открытой России» Пивоварова

Бывший председатель «Открытой России», координатор

«Объединенных демократов» Андрей Пивоваров получил 10 дней административного ареста, предусмотренного ст. 20.2 КоАП за организацию несогласованного митинга 1 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте организации в Facebook.

Защитник Пивоварова, председатель «Открытой России» Анастасия Буракова отметила, что дело было составлено «очень небрежно». В частности, в деле отсутствовали документы из администрации Санкт-Петербурга о том, что мероприятие не было согласовано и другие доказательства. Также при наличии компьютера Невский районный суд не нашел возможности посмотреть видео задержания Пивоварова.

Как сообщил Пивоваров изданию «Коммерсантъ», его задержали 1 мая около 15:00, а поздно вечером он был доставлен суд. Судья Виктория Черникова огласила приговор по втором часу ночи 2 мая.

Ранее Пивоваров сообщал РБК о том, что он и еще 21 активисты были задержаны после предъявленного сотруднику полиции требования прекратить большой разгон. Кроме того, о задержаниях сообщали координатор штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов, депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, а также шесть феминисток возле пространства проекта «Ребра Евы».

О задержаниях сообщало и движение «Весна». При этом проведение первомайского марша по Невскому и Литейному проспектам было согласовано с властями Санкт-Петербурга.