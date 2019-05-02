Корреспондент «РИА Новости» получила сотрясение мозга при атаке в Париже

Корреспондент агентства «РИА Новости» Виктория Иванова получила сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья после атаки представителей жандармерии на первомайской манифестации в Париже. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что французские врачи назначили журналистке лечение и отпустили ее домой.

В среду Иванова находилась в центре беспорядков и снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Как указали в МИД России, полицейские, пытавшиеся разогнать хулиганов, начали избивать дубинками всех подряд. Несмотря на то что на руке корреспондента была повязка с надписью «Пресса», а на каске — соответствующая наклейка, полицейские все равно стали ее бить. В результате девушку с распухшей рукой доставили в медучреждение. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Парижа провести расследование применения силы полицейскими к журналистке агентства.

В первомайской демонстрации в Париже в традиционных шествиях участвовали активисты протестного движения «желтых жилетов». Всего, по оценкам местного МВД, на улицы Франции вышли 150 тыс. человек, а в Париже — 16 тыс. По официальным данным, в Париже было задержано 330 человек, еще 17 тыс. человек, находящиеся в районе проведения акций, были обысканы.