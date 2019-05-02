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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Протесты во Франции ,  
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Корреспондент «РИА Новости» получила сотрясение мозга при атаке в Париже

Корреспондент агентства «РИА Новости» Виктория Иванова получила сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья после атаки представителей жандармерии на первомайской манифестации  в Париже. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что французские врачи назначили журналистке лечение и отпустили ее домой. 

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В среду Иванова находилась в центре беспорядков и снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Как указали в МИД России, полицейские, пытавшиеся разогнать хулиганов, начали избивать дубинками всех подряд. Несмотря на то что на руке корреспондента была повязка с надписью «Пресса», а на каске — соответствующая наклейка, полицейские все равно стали ее бить. В результате девушку с распухшей рукой доставили в медучреждение. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Парижа провести расследование применения силы полицейскими к журналистке агентства.

В первомайской демонстрации в Париже в традиционных шествиях участвовали активисты протестного движения «желтых жилетов». Всего, по оценкам местного МВД, на улицы Франции вышли 150 тыс. человек, а в Париже — 16 тыс. По официальным данным, в Париже было задержано 330 человек, еще 17 тыс. человек, находящиеся в районе проведения акций, были обысканы. 

Теги: Париж, «РИА Новости», журналистка, демонстрации
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