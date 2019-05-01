Пентагон сообщил об отсутствии приказов о военных действиях в Венесуэле

Пентагон сообщил об отсутствии приказов о военных действиях в Венесуэле

Армия США не получала приказов от администрации президента Дональда Трампа о подготовке к военным действиям в Венесуэле. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса заявила и.о. помощника министра обороны Кэтрин Уилбаргер, передает Reuters.

«Мы, конечно, всегда рассматриваем возможные варианты и планы на случай непредвиденных обстоятельств, но в этом случае мы не получили приказов, которые вы обсуждаете», — заявила Уилбаргер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox допускал, что Вашингтон в случае необходимости может провести в Венесуэле военную операцию. О подготовке военного вторжения США говорил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

После заявления Помпео госсекретарь и министр обороны Сергей Лавров провели телефонный разговор. Российская сторона предупредила о «тяжелых последствиях» после «агрессивных шагов» Вашингтона в Венесуэле.