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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

В центре Новосибирска состоялась традиционная «Монстрация» — первомайское шествие с абсурдными лозунгами на политическую и общественную тематику. Об этом пишет «РБК Новосибирск».

Как отмечает ngs.ru, в городе ледяной ветер и снег, что могло повлиять на количество участников. По словам руководителя департаменты культуры мэрии города Анны Терешковой, полицейские насчитали на акции, которая прошла без нарушений, 1200 человек (в прошлом году их было 3 тыс.). Одним из главных лозунгов шествия стала фраза на плакате «Городу нужны мы, а не эта тряпка».

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Оппозиционеры сообщили о задержаниях на марше в Петербурге

Первого мая во многих городах России проходят аналогичные марши. В Санкт-Петербурге, по данным оппозиционеров, правоохранительные органы задержали несколько активистов. Кроме того, был задержан и впоследствии отпущен депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник. По информации «ОВД-Инфо» на 15:30 мск, всего на митингах в России задержаны 124 человека, в Санкт-Петербурге их больше всего — 68 человек.

«Монстрация» в Новосибирске проходит с 2004 года, однако ее согласовывают не каждый год. В 2019 году власти Новосибирска согласовали «Монстрацию» 10 апреля.

Теги: «Монстрация», Новосибирск, демонстрация
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Власти Новосибирска согласовали «Монстрацию»
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