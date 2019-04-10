Власти Новосибирска согласовали «Монстрацию»

Мэрия Новосибирска согласовала заявку художника Артема Лоскутова на проведение абсурдистской акции «Монстрация» 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анну Терешкову.

«Акция в этом году согласована, с небольшим изменением маршрута: шествие пойдет не в сторону оперного театра (как предлагал Лоскутов), а в Сквер авиаторов», — сказала она. По словам Терешковой, изменение маршрута позволит увеличить продолжительность акции.

В 2018 году власти также согласовали проведение «Монстрации» в Новосибирске. В шествии, по данным полиции, приняли участие около 3 тыс. человек.

«Монстрация» в Новосибирске проходит с 2004 года, однако власти согласовывали акцию не каждый год. В 2015 году Лоскутова арестовали на 10 суток, в 2016 году его задержали и оштрафовали на 20 тыс. руб.