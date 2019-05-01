Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон направлен на реализацию указа президента, который касается подготовки к проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Госдума приняла закон в середине апреля. Ранее размер военной пенсии зависел от оклада по должности и званию. В 2012 году он учитывался на 54%, а впоследствии он должен был вырасти до 100%. В настоящее время доля составила 72,23%.

Замминистра обороны Татьяна Шевцова отмечала, что повышение составит в среднем 9,5 тыс. руб.