Госдума поддержала повышение пенсий ветеранам Великой Отечественной войны

Госдума 9 апреля приняла в первом чтении правительственный законопроект, который направлен на улучшение условий пенсий для военных пенсионеров и участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с законодательством, сейчас размер пенсии для бывших военных устанавливается в зависимости от размера оклада по должности и званию. В 2012 году оклад учитывался на 54%. К 2019 году доля увеличилась до 72,23%. Новый законопроект отменяет эту норму для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших партизан, сотрудников разведки и контрразведки, для инвалидов с детства из-за ранений, полученных во время Великой Отечественной войны. Если законопроект будет утвержден, то начисление пенсий для них будет вестись с учетом 100% денежного довольствия.

«Реализация законопроекта позволит повысить пенсии военным пенсионерам — участникам войны в среднем на 9,5 тыс. руб. в месяц, что с учетом особых заслуг данной категории ветеранов перед Отечеством, их возраста и состояния здоровья имеет большое социальное значение», — заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова. По ее словам, сейчас численность военных пенсионеров — участников Великой Отечественной войны в России составляет 10 тыс. человек.