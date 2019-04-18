Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Ветеранам Великой Отечественной войны увеличат пенсии. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении.

По нынешнему законодательству размер военной пенсии устанавливается в зависимости от оклада по должности и званию. В 2012 году оклад учитывался на 54%. Его доля должна продолжать расти, пока не достигнет 100%. Сейчас она составляет 72,23%.

Авторы нового закона предлагают начислять пенсии участникам ВОВ с учетом 100% денежного довольствия. Если закон будет одобрен в Совете Федерации и подписан президентом, пенсии участников Великой Отечественной войны увеличатся в среднем на 9,5 тыс. руб.

По словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, численность военных пенсионеров — участников ВОВ в России составляет 10 тыс. человек.