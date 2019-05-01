Директор Алсу подтвердил ее участие в «Евровидении-2019»

Директор Алсу Сергей Фадеев подтвердил РБК, что певица примет участие в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле.

«Да, будет объявлять баллы от России», — сказал он.

Ранее портал Super сообщил, что Алсу поучаствует в «Евровидении» и будет объявлять баллы, которые будут присуждать российские члены жюри. Конкурс будет транслировать телеканал «Россия».

Россию на «Евровидении» будет представлять певец Сергей Лазарев. Он уже участвовал в конкурсе в 2016 году в Стокгольме, тогда он занял третье место. По его словам, он согласился во второй раз поучаствовать в «Евровидении», так как ему «захотелось вновь стать частью этого шоу».