В театре им. Моссовета уточнили причину отмены спектаклей с Сухоруковым

В театре им. Моссовета уточнили причину отмены спектаклей с Сухоруковым

В пресс-службе театра им. Моссовета заявили РБК, что изменения в репертуаре связаны с тем, что актер Виктор Сухоруков восстанавливается после травмы руки.

«Там не болезнь, травма у него была руки в апреле, он еще не в рабочем состоянии», — отметили в пресс-службе.

Ранее театр им. Моссовета сообщил об отмене ближайших спектаклей с участием Сухорукова «из-за болезни актера». Информация об этом опубликована на официальном сайте театра.

4 апреля во время спектакля «Встречайте, мы уходим» Сухоруков получил травму руки. Директор по связям с общественностью театра Татьяна Горина заявляла РБК, что спектакль был доигран «практически до конца». 8 апреля Сухорукова выписали из НИИ имени Склифосовского.