Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы

Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.

Там уточнили, что его отпустили домой в понедельник, 8 апреля.

Сухоруков попал в больницу 4 апреля, после того как сломал руку во время спектакля в Театре им. Моссовета. Инцидент произошел в конце трагикомедии «Встречайте, мы уходим» — актер споткнулся и упал, когда пытался перепрыгнуть через ковер. В итоге Сухоруков покидал сцену с помощью сотрудников театра.

Директор по связям с общественностью театра Татьяна Горина рассказала РБК, что спектакль удалось доиграть «практически до конца». После падения Сухорукова на сцену вышел актер Андрей Шарков, исполняющий одну из главных ролей, извинился перед зрителями и заявил, что представление не будет закончено.