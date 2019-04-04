Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков во время спектакля в столичном Театре им. Моссовета получил травму. Об этом РБК заявила директор по связям с общественностью театра им. Моссовета Татьяна Горина.

«Спектакль практически до конца доиграли. Виктор Иванович травмировался во время спектакля, он упал, да», — заявила она.

Инцидент произошел в финальной части трагикомедии «Встречайте, мы уходим», когда актер пытался перепрыгнуть через ковер и споткнулся. После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела». Занавес опустили, и актер при помощи сотрудников театра покинул сцену, сообщал корреспондент «РИА Новости».

После этого на сцену вышел актер Андрей Шарков, исполняющий одну из главных ролей в спектакле и, извинившись перед зрителями, объявил, что постановку до конца не отыграют.​ Позднее в театре сообщили агентству, что представление отыграли полностью.