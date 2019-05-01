Соратник Гуаидо уехал из чилийского посольства в Каракасе в испанское

Бывший мэр Каракаса, основатель социал-демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопес вместе со своей женой уехал из посольства Чили в Каракасе и направился в посольство Испании. Об этом в своем Twitter сообщил глава чилийского МИДа Роберто Ампуэро.

Он заявил, что речь идет о личном решении и добавил, что Лопес с супругой имеют испанские корни. Кроме того, по его словам, в чилийском посольстве «уже есть гости».

О том, что Лопес с семьей находится на территории посольства Чили «в качестве гостей», Ампуэро сообщил вечером 30 апреля. При этом некоторые СМИ сообщали, что основатель «Народной воли» может попросить там убежища. Глава чилийского МИДа позднее пояснил, что Лопес такую просьбу не направлял.

Экс-мэр Каракаса основал «Народную волю» вместе со спикером Науионального собрания Венесуэлы в 2009 году. Позднее он получил 13 лет тюрьмы по обвинению в поджоге и терроризме. Летом 2017 года власти заменили ему меру пресечения на домашний арест.