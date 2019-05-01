Театр им. Моссовета сообщил о болезни Виктора Сухорукова

Театр им. Моссовета отменил ближайшие спектакли с участием Виктора Сухрукова из-за болезни актера. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте театра в Instagram. О какой именно болезни идет речь, не уточняется.

6 мая вместо трагикомедии «Встречайте, мы уходим» будет показан музыкальный спектакль «Иисус Христос — суперзвезда». 7 мая вместо «Римской комедии (Дион)» покажут «Идиота», а 10 мая — спектакль «Как важно быть серьезным» вместо «Р. Р. Р.».

В сообщении также отмечается, что билеты на отмененные постановки действительны, и их можно вернуть до начала спектакля.

4 апреля актер повредил руку во время трагикомедии «Встречайте, мы уходим». В конце спектакля он споткнулся и упал, когда пытался перепрыгнуть через ковер. Сухорукову пришлось покинуть сцену при помощи сотрудников театра.8 апреля его выписали из больницы.