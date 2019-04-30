Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обострившуюся ситуацию в Ливии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы двух государств высказались за прекращение огня и возобновление процесса политического урегулирования под эгидой ООН.

Также президенты обсудили ситуацию в Сирии. Они отметили важность дальнейшей координации действий по стабилизации ситуации в провинции Идлиб. Кроме того лидеры коснулись мер для подавления деятельности террористических группировок.

В Ливии продолжаются столкновения между силами, подконтрольными национальному правительству, и армией фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным ВОЗ, в результате военных действий в районе Триполи погибли 254 человека, более 1,2 тыс. получили ранения.

Ситуацию обсудил с Хафтаром 19 апреля президент США Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что американский лидер признал значительную роль военачальника в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности ливийских нефтяных ресурсов. Политики также обсудили «общее видение перехода Ливии к стабильной демократической политической системе».