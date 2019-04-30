Собянин открыл отреставрированный за 1,2 млрд руб. фонтан

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов, дав сигнал к началу работы на ВДНХ фонтанам «Каменный цветок» и «Дружба народов».

«30 апреля вновь взметнулись ввысь все струи фонтанов «Дружба народов» и «Каменной цветок». Сезон фонтанов открыт», — написал Собянин на своем сайте.

Он также напомнил о завершении реставрации обоих, открывшихся еще в 1954 году фонтанов, которые из-за износа оборудования в последние годы работали вполсилы.

«Теперь струи «Дружбы народов» вновь взмывают на 20-метровую высоту, тогда как до ремонта они едва достигали 10 метров. Высота струй фонтана «Каменный цветок» была увеличена с 7–8 до 15 метров», — отметил Собянин.