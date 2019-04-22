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Мэрия Москвы ответила критикам поменявшего цвет фонтана «Каменный цветок»
Работы над фонтаном «Каменный цветок», вид которого после реставрации вызвал критику москвичей, велись под контролем АО «ВДНХ» и департамента культурного наследия Москвы. Фонтану возвращен его первоначальный вид, сказали в мэрии
Фонтан «Каменный цветок» после ​реставрации (Фото: vdnh.ru)

В департаменте культурного наследия Москвы известно об «обеспокоенности общественности, которая вылилась в большую дискуссию в социальных сетях» по поводу реставрации фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Об этом говорится в ответе пресс-службы департамента на запрос РБК.

Ранее в соцсетях раскритиковали результаты проведенной реставрации фонтана, который должен заработать на майских праздниках. Критикам не понравилось, что после восстановительных работ фонтан поменял цвет. Как отметил в разговоре с РБК историк архитектуры Михаил Коробко, при виде такого «химического счастья» возникает ощущение, что объект пострадал. Он уверен, что такие изменения должны быть сопровождены материалами историко-архитектурной экспертизы. «Рассказ про то, что фонтан потом изменит цвет, меня не убеждает. Из-за чего смальта (цветок в центре фонтана облицован смальтой. — РБК) изменит цвет даже под воздействием воды?» — говорит Коробко.

В департаменте культурного наследия утверждают, что при реставрации восстановили исторический облик фонтана и цвет был передан со стопроцентной точностью. «В процессе реставрации использовались сохранившиеся фрагменты, которые не были повреждены, — отметили представители мэрии. — И сейчас издалека невозможно отличить, где подлинная, а где подобранная смальта — так искусно скомбинированы старые и новые элементы смальтового набора».

Все работы над объектом культурного наследия федерального значения велись под строгим контролем АО «ВДНХ» и профильного департамента мэрии, отметили в департаменте. «Профессиональные аттестованные архитекторы и реставраторы (специализированная научно-проектная и производственная организация АО «Ренессанс-Реставрация») тщательно изучили все элементы смальтового декора фонтана (семь основных цветовых решений фонтана и более 120 цветовых оттенков) и сняли кальки, повторяющие индивидуальный рисунок каждого элемента», — пояснили в департаменте.

«Ренессанс-Реставрация» год назад выиграла тендер на реставрацию «Каменного цветка» на 1,2 млрд руб. В 2017 году РБК писал, что всего на восстановление памятников ВДНХ в бюджете заложено 3,3 млрд руб. Реставрация другого известного фонтана ВДНХ — «Золотого колоса» — обошлась в 479,6 млн руб.

С начала 2017 года петербургская компания получила госконтрактов на 4 млрд руб. Ее представители реставрировали многие культурные объекты, в том числе двор-колодец Михайловского дворца Русского музея, конюшни в Петергофе, фасад дворца Меньшикова.​

Владельцами «Ренессанс-Реставрация», согласно базе СПАРК, являются Алексей Герасимов и Константин Соловьев. Герасимов является одним из соучредителей религиозной организации «Приход Храма святого мученика Иоанна Воина» в Петергофе. В числе других соучредителей прихода — депутат заксобрания Петербурга, бывший глава администрации и муниципального совета Петергофа Михаил Барышников.

Фонтан «Каменный цветок» был создан в 1954 году архитектором Константином Топуридзе и скульптором Прокопием Добрыниным. Это был первый светомузыкальный фонтан в СССР, на церемонии открытия звучала «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича. Руководство ВДНХ планирует использовать эту симфонию на открытии отреставрированного фонтана в мае, сообщили РБК в пресс-службе выставки.

Автор: Евгения Кузнецова, Михаил Нестеркин, Маргарита Грошева
Теги: ВДНХ, памятник, мэрия Москвы, Москва, реставрация
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