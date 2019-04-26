ВДНХ ответила на сообщения о возгорании фонтана «Каменный цветок»

ВДНХ ответила на сообщения о возгорании фонтана «Каменный цветок»

В Москве на ВДНХ произошло задымление, сообщили РБК в пресс-службе ВДНХ.

«Произошло задымление (возгорания не было) в коллекторе между фонтаном «Каменный цветок» и павильоном № 58, которое было оперативно устранено. Фонтан не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК рассказали, что загораний по объекту ВДНХ не было, как и соответствующих заявок.

Ранее «Медуза» сообщала, что на ВДНХ произошло возгорание в районе фонтана «Каменный цветок». Источники в мэрии Москвы рассказали изданию, что причиной стало короткое замыкание в оборудовании, которое обеспечивает подсветку фонтана.