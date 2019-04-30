В Госдуме предложили тюремный срок для чиновников за оскорбление граждан

Депутат от партии ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц, допустивших оскорбление граждан, следует из базы законопроектов.

В пояснительной записке к документу автор инициативы указывает, что сейчас за оскорбления со стороны чиновников наказание в виде штрафа на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях России. Однако это наказание не является «сдерживающим фактором» для должностных лиц, отмечает депутат, и не воспринимается гражданами как справедливое. Чтобы исправить ситуацию, нужно ужесточить наказание и перенести его из КоАП в Уголовный кодекс, считает депутат.

«Предлагается «уравнять» правовое положение субъектов публичной власти и граждан Российской Федерации в части сбалансированного действия уголовной ответственности за оскорбительные высказывания, в целях восстановления социальной справедливости», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом оскорбление может быть совершено устно, в письменной форме или действием, к примеру, срыванием головного убора или одежды, непристойными жестами.

За оскорбительное поведение со стороны чиновников, допущенное ими при исполнении обязанностей, Старовойтов предложил наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 800 тыс. руб. или в размере зарплаты, полученной за определенный период, а за оскорбления, совершенные в ходе публичного выступления, штрафом до 2 млн руб., а для должностных лиц муниципального, регионального или федерального уровня — до 3 млн руб.