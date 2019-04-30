Посольство России оценило ситуацию в Каракасе после сообщений о путче

Посольство России оценило ситуацию в Каракасе после сообщений о путче

Российские военные специалисты, находящиеся в Венесуэле, не относятся к боевым подразделениям и никак не вовлечены в конфликт в стране, сообщили РБК в пресс-группе посольства в Каракасе.

«Российские специалисты прилетели для осуществления инструктажа и обслуживания тех военные систем, которые были ранее поставлены в рамках договоров военно-технического сотрудничеств» — пояснили в пресс-группе.

По словам собеседника РБК в пресс-группе обстановка в Каркасе остается спокойной и находится под контролем «законного правительства». «Военные также остаются на стороне правительства. Крупных противостояний в Каракасе не отмечено, военные объекты не захвачены. Правительство призывает своих сторонников собираться вокруг президентского дворца Мирафлорес на демонстрацию в защиту конституционного порядка», — добавил собеседник РБК в пресс-группе.

Раннее официальный представитель МИД Мария Захарова также поясняла, что российские специалисты могут находится на территории Венесуэлы в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанном в 2001 году между правительствами России и Венесуэлы.

Ранее во вторник, 30 апреля, министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о новом государственном перевороте, инициированном «небольшой группой военнослужащих-предателей».