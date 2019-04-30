Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в первом квартале 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза, до 16,8 млрд руб., следует из отчетности компании.

«Рыночные факторы, в том числе валютный и топливный, оставались значимыми для динамики финансовых результатов при их сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — указывает компания. «Аэрофлот» отметил, что наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на топливо (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 10,4% в руб. по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Выручка по итогам первого квартала 2019 года составила 114 026 млн руб., что на 21,1% превышает результат аналогичного периода 2018 года. Пассажиропоток вырос на 14,3%, до 8,5 млн человек, на фоне расширения сети маршрутов и увеличения числа рейсов по востребованным направлениям;

В середине марта «Аэрофлот» сообщил, что на фоне роста расходов из-за дорогого керосина решил втрое увеличить долю доходов от дополнительных услуг — до 20%. Повышать цены на билеты компания не планирует. Там отметили, что сейчас в дополнительные доходы входит программа лояльности, сверхнормативный багаж, выбор места на борту, повышение в классе обслуживания, а также доходы от партнеров (продажа страховок, отелей, аренда машин, аэроэкспресс, SkyShop, меню на заказ, реклама и трансферы).