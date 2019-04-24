«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus

Авиакомпания, в частности, закупит более 20 Airbus. Однако через десять лет половину парка будут составлять самолеты российского производства, заверил глава Минпромторга

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По словам чиновника, компания, в частности, закупит 22 дальнемагистральных самолета Airbus A350. Точное число и модели закупаемых Boeing он не назвал. «В общей сложности около 100 самолетов», — сказал Мантуров.

Однако к 2030 году половину парка «Аэрофлота» будут составлять российские самолеты, добавил министр.

По данным с сайта «Аэрофлота», по состоянию на 1 апреля в парке компании было 255 самолетов: это Boeing 777-300ER и 737-800, Airbus А330-200, А330-300, А321 и А320, а также Sukhoi Superjet-100. Больше всего у авиакомпании A320 (80 машин), SSJ-100 (50) и Boeing-737 (47). Парк дочерней авиакомпании «Победа» насчитывает 28 Boeing 737-800.