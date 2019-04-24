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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus
Авиакомпания, в частности, закупит более 20 Airbus. Однако через десять лет половину парка будут составлять самолеты российского производства, заверил глава Минпромторга
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По словам чиновника, компания, в частности, закупит 22 дальнемагистральных самолета Airbus A350. Точное число и модели закупаемых Boeing он не назвал. «В общей сложности около 100 самолетов», — сказал Мантуров.

Однако к 2030 году половину парка «Аэрофлота» будут составлять российские самолеты, добавил министр.

По данным с сайта «Аэрофлота», по состоянию на 1 апреля в парке компании было 255 самолетов: это Boeing 777-300ER и 737-800, Airbus А330-200, А330-300, А321 и А320, а также Sukhoi Superjet-100. Больше всего у авиакомпании A320 (80 машин), SSJ-100 (50) и Boeing-737 (47). Парк дочерней авиакомпании «Победа» насчитывает 28 Boeing 737-800.

Политика
Кабмин оценил расходы на замену «черного крыла» МС-21

Зампред правительства Юрий Борисов на прошлой неделе заявил, что «Аэрофлот» может увеличить заказ российских среднемагистральных МС-21 до 85 самолетов, до этого компания планировала купить только 50 машин. Выпуск российского лайнера планируется начать только в 2021 году.

«Победа» использовать МС-21 не будет, решили в правительстве: это повредит «экономике лоукостера», которая предполагает, что парк состоит из самолетов одного типа.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Аэрофлот», Boeing, Airbus
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