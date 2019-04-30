Компания объяснила смерть двух моряков на своем судне «Василий Головнин»

Смерть двух российских моряков на судне транспортной группы FESCO «Василий Головнин» наступила в результате несчастного случая, сообщает ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO).

«По имеющейся у компании информации, смерть обоих моряков наступила в результате несчастного случая, не связанного с выполнением ими профессиональных обязанностей или погодными факторами», — говорится в документе.

Данные о смерти моряков были «своевременно переданы в государственные органы», подчеркивает компания. На судне проводится расследование, которое будет продолжено и после его прибытия в Кейптаун, с привлечением персонала «официально установленного берегового медицинского учреждения».

Компания также принесла соболезнования родным и близким скончавшихся моряков и подчеркнула, что находится на связи с диппредставительством России в ЮАР.

Ранее представитель Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК) сообщил, что на судне «Василий Головнин», следующем в Кейптаун после антарктической экспедиции, «при странных обстоятельствах» умерли два российских моряка — матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения.