Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе Fesco, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.

«Компания «Феско» сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях», — говорится в сообщении.

При этом в организации отметили, что причины гибели моряков пока неизвестны. О них будет известно после возвращения судна в Россию и вскрытия тел, что произойдет не раньше чем через 15 дней.

Для расследования причин произошедшего создана комиссия, куда в том числе входит представитель федерации профсоюзов, уточнили в организации.

В пресс-службе Fesco подтвердили ТАСС факт гибели моряков во время антарктической экспедиции. «Причины смерти на данный момент не установлены, проводится расследование», — добавили в компании.