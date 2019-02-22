ФСБ задержала группировку россиян и украинцев по производству наркотиков

ФСБ задержала в Тверской области участников международной группировки граждан России и Украины, которые занимались производством наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена деятельность международной организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении. С поличным задержаны шестеро участников ОПГ, среди них три россиянина и три украинца. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Кроме того, ФСБ прекратила деятельность трех нарколабораторий с оборудованием стоимостью более 3 млн руб. Силовики изъяли наркотическое средство «мефедрон» и психотропное вещество «амфетамин» массой более 5 кг, а также, по предварительным оценкам, около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью 20 млн руб. По данным ФСБ, они поставлялись с Украины.

В конце января ФСБ изъяла около 40 кг наркотиков у создателей нелегального интернет-магазина, которые организовали нарколабораторию в Подмосковье. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК (незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).