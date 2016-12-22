СК возбудил дело после обрушения потолка в ТЦ под Челябинском

После частичного обрушения потолка в магазине ТЦ «Слон» в городе Миассе Челябинской области, при котором пострадала женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.
Обрушение подвесного потолка площадью 30 кв. м на втором этаже ТЦ произошло 14 апреля в 21:25 по местному времени (19:25 мск). В результате инцидента местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника и была госпитализирована.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области <...> возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.