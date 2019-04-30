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Cisco $65 (+15,74%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В кабмине заявили об отсутствии решений по сбору за покупки из-за рубежа

В правительство поступали предложения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний онлайн-торговли, однако решений по изменению пошлин на покупки из-за границы не принималось. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

«Предложение АКИТ в правительство поступило, однако новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось», — сказал Джус.

По его словам, в марте Козак встречался с представителями развивающих торговлю в интернете компаний, по итогам встречи в правительство поступили предложения. «Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по данной теме», — добавил Джус.

Бизнес
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

Ранее «Коммерсантъ» писал, что ретейлеры предложили Козаку заменить пошлины на дорогостоящие покупки из-за рубежа единым сбором в 15%. Согласно инициативе, посылки из-за границы должны облагаться таким налогом независимо от цены товара. Свое предложение ретейлеры объяснили с желанием уравнять условия, в которых работают иностранные и российские компании интернет-торговли. «Почта России» пообещала изучить инициативу.

Теги: интернет-торговля, Ассоциация компаний интернет-торговли, Дмитрий Козак ..., Правительство
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