Певица МакSим поблагодарила фанатов за поддержку после ДТП

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, записала обращение для фанатов, оказавших ей поддержку после автомобильной аварии, в которую она попала 23 апреля. Его на своей странице в Instagram опубликовала представитель певицы Маргарита Соколова.

«Передает всем аудио привет! Пока еще больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, Бог даст, перевезем ее в Москву», — написала Соколова.

В обращении МакSим пообещала принять все переданные ей подарки фанатов и обнять каждого из них. Она сообщила, что выполняет все предписания врачей и поправляется. Певица отметила, что у нее по-прежнему держится температура и болит голова.

MaкSим торопилась в аэропорт на съемки клипа в Москве. Машину занесло, певица ударилась головой и потеряла сознание. По ее словам, она осталась жива, потому что была пристегнута ремнями безопасности. Сразу после аварии певицу отвезли в реанимацию. МакSим получила множество ушибов и травм, на время потеряла память. Из-за инцидента запланированные концерты пришлось перенести.