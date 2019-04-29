Бердыев связал итог игры со «Спартаком» с проявлением характера игроками

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев, комментируя результат матча с московским «Спартаком», заявил, что его команде удалось сравнять счет в концовке встречи благодаря провяленному игроками характеру. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Эта ничья как победа, потому что в плане характера мы прибавили. Сегодня были моменты, где мы правильно располагались, и «Спартак» не знал, как перестроиться», — сказал Бердыев в эфире «Матч Премьер».

Бердыев выразил благодарность футболистам своей команды и отметил их самоотдачу. «То, что сравняли счет — это проявление характера. У нас он во многом проявляется», — подчеркнул тренер.

Отвечая на вопрос, в чем заключается секрет защитника Егора Сорокина, который забил свой шестой гол в чемпионате, тренер сказал, что игрок «нацелен на атаку и достаточно агрессивен в штрафной». «В отличии от многих нападающих он ищет эти моменты. И они к нему приходят», — отметил Бердыев.