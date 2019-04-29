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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Бердыев связал итог игры со «Спартаком» с проявлением характера игроками

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев, комментируя результат матча с московским «Спартаком», заявил, что его команде удалось сравнять счет в концовке встречи благодаря провяленному игроками характеру. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Эта ничья как победа, потому что в плане характера мы прибавили. Сегодня были моменты, где мы правильно располагались, и «Спартак» не знал, как перестроиться», — сказал Бердыев в эфире «Матч Премьер».

Бердыев выразил благодарность футболистам своей команды и отметил их самоотдачу. «То, что сравняли счет — это проявление характера. У нас он во многом проявляется», — подчеркнул тренер.

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Отвечая на вопрос, в чем заключается секрет защитника Егора Сорокина, который забил свой шестой гол в чемпионате, тренер сказал, что игрок «нацелен на атаку и достаточно агрессивен в штрафной». «В отличии от многих нападающих он ищет эти моменты. И они к нему приходят», — отметил Бердыев.

Также он добавил, что в этой игре его команда скорее разочарована результатом, нежели чем удовлетворена.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» в рамках 26-ого тура Российской премьер-лиги прошел вечером 29 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Хозяева открыли счет в середине первого тайме после удара Фернандо. Гости сумели отыграться лишь на 87-й минуте, автором гола стал подключившийся к атаке Егор Сорокин.

По итогам этой игры «Спартак» набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Рубин», который сыграл уже 14-ю ничью в чемпионате, набрал 32 очка, и сохранил за собой 11-ю строчку в таблице.

Теги: курбан бердыев, «Спартак», «Рубин», ничья, Футбол
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