Футбольный «Спартак» отправит в отставку спортдиректора и вице-президента

Вице-президент футбольного клуба «Спартак-Москва» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона. Такое решение принято на заседании совета директоров

Наиль Измайлов (Фото: Виталий Белоусов / РИА новости)

В сообщении пресс-службы ФК «Спартак-Москва» подчеркивается, что вице-президент Измайлов и спортивный директор Родионов сами попросили освободить их от занимаемых должностей.

В заявлении также говорится о необходимости значительного обновления состава команды. «Ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей», — указывается в сообщении.

Одновременно совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову, в котором увидел специалиста, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. В заявлении указывается, что именно под руководством Кононова «будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон».

Заседание совета директоров футбольного «Спартака» состоялось на следующий день после крупного поражения команды в Туле. Уступив со счетом 0:3 местному «Арсеналу», московский клуб за пять туров до окончания чемпионата России лишился даже теоретических шансов завоевать чемпионский титул, а также отстал на пять очков от третьего места, дающего право на следующий год принять участие в квалификационном раунде главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА.

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