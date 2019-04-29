На востоке Парижа произошел пожар в отеле

На востоке Парижа произошел пожар в отеле

В 12-м округе Парижа, расположенном на востоке французской столицы, произошел пожар в отеле Pullman, сообщает BFM TV.

Все находившиеся в здании были эвакуированы. Два человека получили легкие травмы.

К месту ЧП прибыли 60 человек и 15 машин. Им потребовалось около двух часов для того, чтобы потушить возгорание.

В Instagram пользователи публикуют фотографии с места ЧП, на которых видно сильное задымление.

https://www.instagram.com/p/Bw16Ti3AFbR/