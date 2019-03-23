В Домодедово задержали раздевшегося при выходе на посадку пассажира

В аэропорту Домодедово задержали мужчину, раздевшегося при выходе на посадку рейса в Симферополь, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Транспортные полицейские доставили неадекватного гражданина в медицинскую комнату аэропорта, откуда он будет госпитализирован в лечебное учреждение города», — заявили в пресс-службе. Там также добавили, что нарушителем оказался уроженец Якутска 1981 года рождения, проживающий в Московской области.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика уточняет, что мужчина разделся во время посадки и побежал к телетрапу.​ По ее словам, посадка была приостановлена, а мужчину задержали и вызвали полицию. При этом до самолета мужчине, который являлся пассажиром рейса в Симферополь, добежать не удалось.

Согласно данным онлайн-табло Домодедово, вылет рейса «Уральских авиалиний» в Симферополь был запланирован на 06:55. Самолет вылетел в 07:31.

Ранее в марте сотрудники правоохранительный органов в Оренбурге сняли с рейса мужчину, который мешал работе экипажа, а также нецензурно выражался. По внешним признакам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и на замечания бортпроводников не реагировал.