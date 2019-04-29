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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6%

Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).

Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем корректировки среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период, указывает Росстат.

В номинальном выражении (то есть без учета инфляции) средняя пенсия на март 2019 года составила 14 тыс. 129 руб. Это на 5,9% выше номинальных пенсий марта 2018 года, когда размер средней начисленной пенсии составлял 13 тыс. 342 руб.

Экономика
Реальные пенсии россиян вернулись к падению

Ранее РБК писал, что по итогам 2018 года размер средней по стране пенсии сократился (с учетом выплаченных пенсионерам в январе 2017 года 5 тыс. руб.) в годовом исчислении на 2,4%. Это падение стало первым с 2015 года. В 2016 и 2017 годах реальные пенсии россиян росли — на 1,1% и 3,6% соответственно.

Теги: пенсии, Росстат, инфляция
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