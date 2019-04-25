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PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Финансы ,  
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ЦБ выявил кражу ₽57 млн пенсионных денег за счет операций на бирже
ЦБ обнаружил хищение 57 млн руб. пенсионных накоплений граждан из фонда «Аквилон» через сделки на рынке облигаций. Сотрудники УК «Тринфико», управляющей этими деньгами, выводили деньги за счет заключения убыточных сделок
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России выявил вывод пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда «Аквилон» через сделки на рынке облигаций, которые осуществляли сотрудники Управляющей компании ТРИНФИКО и «КИТ Финанс Трейд». Об этом рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Вызвавшие подозрения сделки, заключавшиеся в перепродаже облигаций с убытком для НПФ, происходили в 2015 году.

УК «Тринфико» распоряжалась пенсионными накоплениями «Аквилона» по договору доверительного управления. Председатель инвестиционного комитета «Тринфико» Фарит Закиров, который был уполномочен совершать сделки с облигациями за счет пенсионных средств, провел около 600 невыгодных для НПФ сделок с 68 выпусками облигаций с марта по декабрь 2015 года. В основном это были бумаги российских корпораций, а также муниципальные облигации регионов России.

Единственным контрагентом «Тринфико» по этим сделкам была компания «КИТ финанс трейд», дочернее общество «КИТ финанс». Схема заключалась в следующем: «КИТ финанс трейд» брала облигации у третьих лиц по сделкам РЕПО (продажа с обязательством купить по установленной цене), затем продавала эти бумаги УК «Тринфико» по цене выше рынка, через некоторое время «Тринфико» продавала обратно облигации «КИТ финанс трейд», но уже по более низкой цене. Соответственно, «Тринфико» стабильно проводило убыточные для себя и НПФ «Аквилон» сделки.

Из всех транзакций, отметил Лях, явные признаки манипулирования рынком (есть существенные отклонения по цене бумаг и объему торгов) есть у сделок по 13 выпускам облигаций. По ним НПФ получил убыток в размере 6,5 млн руб. Всего же сделки между «Тринфико» и «КИТ финанс трейд» принесли пенсионному фонду 57 млн руб. убытка. Эту прибыль целиком получил «КИТ финанс трейд».

Для «Тринфико» сделки с «КИТ финанс трейд», в отличие от других контрагентов, были стабильно убыточными, что и насторожило ЦБ. Регулятор начал проверку уже в 2016 году, вскоре после описываемых событий, отметил Лях.​

Материалы проверки ЦБ направил в правоохранительные органы, кроме того, были отозваны аттестаты специалистов финансового рынка у Закирова и трейдера Вадима Дорофеева, который совершал сделки со стороны «КИТ финанс трейд».

Автор: Георгий Макаренко
Теги: трейдеры, пенсионные накопления, Центробанк России
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