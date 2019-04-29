Минтруд не получил предложения от Милонова сократить рабочую неделю зимой

Министерство труда не получало от депутата Госдумы Виталия Милонова предложения сократить продолжительность рабочей недели зимой, заявили РБК в пресс-службе ведомства.

«Данная инициатива в Минтруд России не поступала», — заявили в министерстве.

Депутат ранее заявил, что в «темное время года» гражданам труднее работать, «у них такая депрессия», и результаты работы, по его мнению, хуже, чем в другие времена года. Поэтому, считает Милонов, зимой люди могли бы работать «на час меньше». Он предложил обсудить эту идею с экспертами и медиками.

В июне 2016 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму предложение увеличить продолжительность обеденного перерыва летом до как минимум двух часов, а также ограничить продолжительность рабочей недели. Авторы аргументировали тем, что в жару организм испытывает большие нагрузки и быстрее утомляется, ему нужно больше времени, чтобы восстановить силы.

Инициативу нижняя палата отклонила спустя полтора года, в феврале 2018 года.