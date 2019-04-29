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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Депутат Милонов предложил сократить рабочую неделю зимой

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения производительности труда, передает «РИА Новости».

«Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль», — сказал Милонов.

По его словам, предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсудить с профессиональным сообществом, со специалистами в области гигиены труда и медиками. Милонов указал, что необходимо выяснить, насколько эта мера будет полезна для повышения эффективности.

В конце марта «Известия» писали, что в ближайшее время Российская трехсторонняя комиссия намерена рассмотреть отдельные пункты постановления Верховного совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». По данным издания, речь идет также о пункте о сокращенном рабочем дне для женщин в селах, которые работают 36 часов в неделю вместо 40 без понижения зарплаты. В Минтруде РБК подтвердили, что обсуждают отмену или изменение пунктов закона о сокращенном рабочем дне для женщин в селах.

Теги: рабочая неделя, работа, Милонов
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