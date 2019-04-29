Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля

Приложения с функцией родительского контроля, которые высчитывали время ежедневного пользования iPhone и iPad, чтобы помочь бороться с так называемой iPhone-зависимостью, Apple удалила, потому что они ставили под угрозу конфиденциальность и безопасность клиентов. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении компании.

На то, что Apple за прошедший год удалила или ограничила возможность работы по меньшей мере 11 из 17 самых загружаемых подобных приложений, 27 апреля обратила внимание газета The New York Times. Соответствующий анализ журналисты провели совместно с сервисом аналитики мобильных приложений Sensor Tower. Удаленные приложения авторы расследования назвали конкурентами запущенного самой Apple трекера экранного времени — функции Screen Time.

«За последний год нам стало известно, что некоторые из приложений с функцией родительского контроля используют глубоко проникающую технологию, называемую Mobile Device Management, или MDM», — отреагировали на это в компании. MDM, пояснили в пресс-службе, предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете.

Подобная технология, считают в Apple, имеет право на существование, например, в корпоративном бизнесе. «Но если речь идет о частном потребителе, то установка контроля MDM на устройстве клиента очень рискованна и является явным нарушением политик App Store», — пояснили в пресс-службе, заметив, что, помимо прочего, профили MDM могут использоваться хакерами.