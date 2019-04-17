Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы

Стоимость акций производителя процессоров для смартфонов выросла примерно на треть после того, как Qualcomm объявила о том, что Apple согласилась выплатить ей компенсацию и прекратить тянущуюся с 2017 года тяжбу

Фото: Anthony Kwan / Bloomberg

Стоимость акций американской высокотехнологичной компании Qualcomm взлетела после того, как компания объявила о заключении с Apple соглашения, прекращающего спор о нарушении последней патентных прав Qualcomm. К концу вечерних торгов 16 апреля на бирже NASDAQ стоимость бумаг Qualcomm выросла до $70,45 за штуку, что на 23,21% выше закрытия предыдущих торгов ($57,18). После закрытия биржевых торгов стоимость акций Qualcomm продолжила расти, превысив на премаркете отметку $75. Общая стоимость бумаг, таким образом, подскочила более чем на 31%.

На европейских биржах резкий скачок котировок акций Qualcomm произошел уже 17 апреля. В управляемой Deutsche Börse электронной системе торговли ценными бумагами Xetra стоимость бумаг поднялась до €66,7, что на 30,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В рамках сделки Apple обязалась выплатить ​Qualcomm вознаграждение, сумма которого не разглашается, и подписала лицензионное соглашение о выплате роялти за созданные по технологии ​​Qualcomm чипы. Договоренность предусматривает также прекращение всех тяжб между компаниями, на протяжении двух лет боровшихся в судах за права на запатентованные Qualcomm технологии.

Соглашение вступило в силу с 1 апреля 2019 года и будет действовать в течение шести лет, после чего может быть продлено еще на два года. При этом Qualcomm будет поставлять Apple свои чипсеты. В Qualcomm полагают, что соглашение позволит увеличить доходы компании примерно на $2 на акцию.

Опрошенные Reuters называют соглашение с Apple большой победой Qualcomm. Они также отмечают, что договоренность с Qualcomm поможет Apple в разработке новых моделей смартфонов, которые будут оснащаться 5G-чипами.