В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС. По традиции поклонники, близкие и коллеги проводили Народную артистку СССР аплодисментами. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Исполнительница роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон» умерла 26 апреля, ей был 91 год. В последнее время она тяжело болела. Быстрицкая не только снялась во многих популярных лентах, но и много лет была примой Малого театра.

Президент Владимир Путин, выражая соболезнование семье артистки, отметил, что та с честью прошла испытания Великой Отечественной войны и, выбрав своим делом искусство, «стала настоящей легендой».