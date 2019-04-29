Во Франции предотвратили теракт против полицейских

Во Франции задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта против полиции, передает телеканал LCI со ссылкой на парижскую прокуратуру.

По данным телеканала, подозреваемые готовили «жестокое нападение» на сотрудников правоохранительных органов. Их арестовали 26 апреля при попытке получить оружие, которое они планировали использовать для теракта. Предполагается также, что нападение подозреваемые собирались совершить «в ближайшем будущем». Другие подробности не сообщаются.

Один из подозреваемых — несовершеннолетний, которого уже задерживали за попытки организовать теракт. В 2017 году в возрасте 15 лет он пытался сбежать в Сирию, за что получил три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.

По словам министра МВД Кристофа Кастаньо, задержанные находятся в изоляторе Главного управления внутренней безопасности Франции в городе Леваллуа-Перре.