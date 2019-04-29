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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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На Шри-Ланке отменили комендантский час

Полиция сняла комендантский час в городах Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай, введенный после серии терактов в отелях и церквях Шри-Ланки, которая произошла 21 апреля. Об этом со ссылкой на полицию сообщает местное новостное издание Adaderana.

Комендантский час отменили в 8 утра по местному времени (5:30 мск) 29 апреля.

До сих пор власти Шри-Ланки оценивали ситуацию в городах как небезопасную, в том числе из-за нескольких взрывов, которые произошли 27 апреля в Калмунае во время полицейской спецоперации.

Полиция проводила обыск в доме, где, вероятно, изготавливали пояса для смертников, участвовавших в терактах на Шри-Ланке. Неизвестные начали перестрелку с ними и совершили несколько взрывов. Как сообщала тогда Adaderana, один или два террориста подорвали себя во время перестрелки. ​

На следующий день в 10:00 по местному времени в городах  Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай ввели комендантский час до выяснения обстоятельств. В 17 часов вечера по местному времени его продлили. Первый комендантский час по всей стране ввели еще 21 апреля.

Теги: Шри-Ланка, комендантский час, терористы
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