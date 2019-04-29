Пушков оценил слова Зеленского о «миссии Украины»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о ее «миссии быть примером демократии» для стран бывшего СССР.

Пушков заявил, что сначала необходимо отдать под суд виновных в «резне в Одессе» и обстрелах Донбасса, а также запретить националистические организации на Украине. «А потом о миссии рассуждать. Пока Украина — это пугало, а не пример», — добавил сенатор.

Ранее Зеленский, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о возможности предоставления гражданства украинцам в упрощенном порядке, посоветовал Москве не тратить зря время, пытаясь «соблазнить» граждан Украины паспортами России. Он пояснил, что если желающие получить паспорта найдутся, то ими окажутся те, кто «находится под влиянием пропаганды», ищет заработок или скрывается от уголовного преследования. Зеленский подчеркнул, что «гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь». Он добавил, что Украина не откажется от «миссии служить примером демократии для постсоветских стран».