Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,68 -0,06 EUR Бирж. 72,17 0 Brent 71,79 -0,28% USD Нал. 65,18 64,32 EUR Нал. 72,76 71,84 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1160 +0,0010 BTC/USD Бирж. 5 507,10 +13,80 IMOEX 2 574,56 +0,42% RTSI 1 253,98 +0,56% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 10:40 В Петергофе похитили икону XVII века стоимостью 3 млн руб. Общество, 10:40 В Бурятии 150 человек оказались в зоне опасности из-за обвала берега Общество, 10:29 Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей Общество, 10:28 Что происходит с непроданными автомобилями Авто, 10:25 Партнер Интерпола проверит возможность фальсификации итогов шоу «Голос» Общество, 10:19 Пушков оценил слова Зеленского о «миссии Украины» Политика, 10:13 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 10:10 Две станции красной ветки метро Москвы закроют для продления линии Общество, 10:09 Почему пользователи биржи BitFinex стали резко скупать Bitcoin Крипто, 10:01 Зампред «Газпрома» предложил изменить управление инвестициями на 1,3 трлн Бизнес, 10:00 Сельдереевый сок: всем ли подходит этот модный напиток Спецпроект РБК PINK, 09:56 Представитель Алсу сообщила об оскорблениях в ее адрес из-за шоу «Голос» Общество, 09:42 Бизнесвумен из детдома: «Страх не должен останавливать на пути к мечте» РБК и Сбербанк Первый, 09:42
Общество ,  
0 
Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Купить новый автомобиль за 500 тыс. руб. могут позволить себе большинство жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей. К такому выводу пришли эксперты из «РИА Рейтинг», сообщает «РИА Новости».

Лидером рейтинга по доступности новых автомобилей стал Ямало-Ненецкий автономный округ (66,5%). Следом идут Чукотка (55,3%), Магаданская область (55,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (54,6%), Москва (53,4%), Сахалинская область (52,3%). Авторы исследования указывают, что в основном спрос в этих регионах делает значительная доля семей, которая состоит из молодых работников без детей.

Общество
Автомобилисты назвали критерии оценки надежности машин

В 17 регионах от 30 до 50% семей имеют возможность взять автомобиль в кредит. На «нормальном» или «хорошем» уровне доступность автомобилей по итогам 2018 года находится в 24 регионах, когда годом ранее таких регионов было 14.​ Меньше всего такой возможностью располагают жители Ингушетии, Чечни и Дагестана.

Если говорить о доступности автомобилей для российских семей, то пока этот показатель остается не очень высоким (29,6%), но тем не менее демонстрирует тенденцию к росту (годом ранее — 22,8%), обусловливаемую увеличением номинальных зарплат и снижением ставок по автокредитам.

Пока же приобрести даже недорогой автомобиль без наличия сбережений является труднореализуемой задачей в значительной части регионов. Доступность автомобилей среди семей разнится по географическому признаку. В десяти регионах (не уточняется, в каких), купить и без трудностей обслуживать новый автомобиль стоимостью полмиллиона рублей могут менее 15% семей.​

Прошлый год, показали результаты исследования, стали успешными для отечественного рынка легковых автомобилей: в России продали 1,8 млн новых машин, и это на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% больше, чем 2016-м.

Теги: регионы России, новые автомобили, покупка, Ямало-ненецкий автономный округ ..., Чукотка, Югра, Москва, Магаданская область, Сахалинская область
Материалы по теме
Продажи автомобилей Rolls-Royce в России выросли на 85%
Бизнес
Автомобилисты назвали критерии оценки надежности машин
Общество
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter