Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Купить новый автомобиль за 500 тыс. руб. могут позволить себе большинство жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей. К такому выводу пришли эксперты из «РИА Рейтинг», сообщает «РИА Новости».

Лидером рейтинга по доступности новых автомобилей стал Ямало-Ненецкий автономный округ (66,5%). Следом идут Чукотка (55,3%), Магаданская область (55,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (54,6%), Москва (53,4%), Сахалинская область (52,3%). Авторы исследования указывают, что в основном спрос в этих регионах делает значительная доля семей, которая состоит из молодых работников без детей.

В 17 регионах от 30 до 50% семей имеют возможность взять автомобиль в кредит. На «нормальном» или «хорошем» уровне доступность автомобилей по итогам 2018 года находится в 24 регионах, когда годом ранее таких регионов было 14.​ Меньше всего такой возможностью располагают жители Ингушетии, Чечни и Дагестана.

Если говорить о доступности автомобилей для российских семей, то пока этот показатель остается не очень высоким (29,6%), но тем не менее демонстрирует тенденцию к росту (годом ранее — 22,8%), обусловливаемую увеличением номинальных зарплат и снижением ставок по автокредитам.