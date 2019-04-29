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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Социалисты победили на парламентских выборах в Испании

По результатам обработки 99,99% голосов Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) премьера Педро Санчеса побеждает на парламентских выборах с результатом 28,68% голосов, свидетельствуют данные МВД Испании.

Социалисты в парламенте претендуют на 123 места. Оппозиционная Народная партия (PP) набирает 16,70% голосов (66 мест), либеральная партия «Граждане» (Cs) — 15,68% (57 мест), левая коалиция «Объединившись, мы можем» (Unidos Podemos) — 11,95% (35 мест), а ультраправая партия «Голос» (Vox) — 10,26% (24 места).

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Выборы в Испании прошли досрочно, 350 депутатов избирались по пропорциональной системе. Санчес решил распустить парламент и провести досрочные выборы из-за невозможности принятия бюджета, когда 191 депутат проголосовал против представленного правительством проекта.

Педро Санчес стал премьер-министром Испании в июне 2018 года, после отставки с этого поста бывшего лидера Народной партии Мариано Рахоя из-за так называемого «дела Гюртель», связанного с масштабным подкупом политиков. Новый премьер-министр возглавил правительство меньшинства — у PSOE было в парламенте 84 из 350 мест.

Теги: Испания, парламентские выборы
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