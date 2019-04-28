Социалисты стали лидерами на парламентских выборах в Испании

Ультраправая партия «Голос» закрепляет свой успех на региональных выборах и входит в парламент. Однако лидируют на выборах левые силы

Избирательная комиссия в Мадриде (Фото: Jon Nazca / Reuters)

На парламентских выборах в Испании первое место с результатом 29,69% занимает Испанская социалистическая рабочая партия, как показывают предварительные результаты по итогам подсчета 17% голосов. Об этом сообщает ABC.

Таким образом, в парламенте Испании партия может претендовать на 128 мест. Консервативная Народная партия набирает 16,97% (порядка 68 мест), партия «Граждане» — 13,32% (около 50), «Подемос» («Мы можем») — 11,98% (32 места) и ультраправая «Голос» — 9,10% (21 место).

Выборы прошли досрочно, 350 депутатов избирались по пропорциональной системе. Согласно опросам, лидером предвыборной гонки была Социалистическая рабочая партия. Исследование испанского Centre for Sociological Studies, данные которого приводит The Guardian, прогнозировало, что за нее проголосует 29,2% избирателей, за консервативную Народную партию — 20,1%, центристская «Граждане» могла рассчитывать на 15, 5%, левая «Подемос» — 13,6%, ультраправая «Голос» (Vox) — 10, 7%.

Главным сюрпризом кампании стала праворадикальная партия «Голос» (Vox), выступающая за сохранение единства и культуры Испании.​ Она была основана в 2013 году бывшими членами Народной партии. Лидер французских правых Марин Ле Пен называет членов Vox друзьями. Впервые партия успешно выступила на региональных выборах в Андалусии в декабре 2018 года, получив 12 из 109 мест в парламенте автономной области. Глава праворадикальной партии Сантьяьго Абаскаль назвал выборы в Андалусии «триумфом».

Перед парламентскими выборами партия опубликовала свою программу «100 мер для Испании». Ультраправые выступают против системы децентрализации, поддерживают единое правительство и парламент для всей страны и решительно противостоят баскскому и каталонскому сепаратизму. «Голос» выступает за ограничение миграции и депортацию всех незаконных мигрантов. Как утверждает Vox в программе, введение квот на миграцию необходимо для «здоровья» национальной экономики и интеграции мигрантов в испанское общество. Также «Голос» хочет «вернуть контроль над границами», построить «непреодолимую» стену на границе Испании в городах Сеута и Мелилья и вернуть Испании Гибралтар. Партия намеревается восстановить влияние Испании в Европе и мире, которое «заслуживают люди, экономика и история Испании».