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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Туве подросток пострадал при взрыве снаряда на военном полигоне

В Туве при взрыве снаряда на военном полигоне Кара-Хаак пострадал подросток. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, передает ТАСС.

Глава Минздрава Тувы Орлан Донгак уточнил, что ребенок получил травмы челюстно-лицевой области и глаза. Он находится в реанимации в стабильном состоянии.

Военный комиссар республики Николай Францевич рассказал, что всего на полигон проникли трое подростков, пострадал один из них. Военные в связи с произошедшим организовали проверку.

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В ноябре 2018 года на полигоне в Самарской области в ходе утилизации боеприпасов произошел взрыв, в результате пострадали четыре человека. Минпромторг уточнил, что причиной случившегося стало нарушение правил безопасности труда.

Теги: полигон, Тыва, взрыв
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