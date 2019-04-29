В Туве подросток пострадал при взрыве снаряда на военном полигоне

В Туве подросток пострадал при взрыве снаряда на военном полигоне

В Туве при взрыве снаряда на военном полигоне Кара-Хаак пострадал подросток. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, передает ТАСС.

Глава Минздрава Тувы Орлан Донгак уточнил, что ребенок получил травмы челюстно-лицевой области и глаза. Он находится в реанимации в стабильном состоянии.

Военный комиссар республики Николай Францевич рассказал, что всего на полигон проникли трое подростков, пострадал один из них. Военные в связи с произошедшим организовали проверку.

В ноябре 2018 года на полигоне в Самарской области в ходе утилизации боеприпасов произошел взрыв, в результате пострадали четыре человека. Минпромторг уточнил, что причиной случившегося стало нарушение правил безопасности труда.