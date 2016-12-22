При взрыве боеприпаса на полигоне в Самарской области пострадали четверо

На полигоне в Самарской области во время утилизации боеприпасов произошел взрыв. В результате пострадали четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Данную информацию подтвердил собеседник ТАСС.
«При разгрузке боеприпасов на утилизацию сдетонировал один снаряд, ранения получили четыре человека», — сказал собеседник агентства.
По данным источника ТАСС, взрыв произошел около 15:00 мск на Приволжском испытательном полигоне, который находится в районе города Чапаевска. Раненых госпитализировали.
По данным источника «Интерфакса», трое получили легкие осколочные ранения, а еще один человек — более серьезную травму. Отмечается, что пожара за взрывом не последовало.
Источник добавил, что предварительной причиной случившегося считается несоблюдение техники безопасности.