В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия. Об этом сообщается на сайте аэродрома «Калинка».

Акцию планировалось провести 9 мая в рамках празднования Дня Победы. В частности, ежегодно над Хабаровском в небо поднимаются самолеты. На их фюзеляжах организаторы размещают фотографии советских летчиков, участвовавших в Великой Отечественной войны. В текущем году акцию планировалось провести в третий раз.

Частный легкомоторный двухместный самолет Як-18 потерпел крушение 27 апреля на аэродроме «Калинка» под Хабаровском. Кроме Владимира Левшина также погиб владелец самолета, пилот-любитель Сергей Ланкин. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.