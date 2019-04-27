В Хабаровском крае два человека погибли после падения самолета Як-18

В Хабаровском крае два человека погибли после падения самолета Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, что привело к гибели двоих человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона.

Отмечается, что инцидент произошел в районе аэродрома «Калинка».

«Такая информация поступила [о падении самолета], но она проверяется. На место выехала оперативная группа», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. РБК обратился за комментарием к пресс-службе губернатора края.

Несколько дней назад очевидцы рассказывали о падении легкомоторного самолета в Тосненском районе Ленинградской области. О погибших в результате инцидента не сообщалось.