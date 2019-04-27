СК возбудил уголовное дело после падения самолета в Хабаровском крае

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Як-18 в селе Калинка Хабаровского края. Об этом говорится в сообщении ведомства в мессенджере WhatsApp.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Следователи подтвердили гибель двоих человек на борту и добавили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным источника ТАСС в госструктурах региона, один из погибших — президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. «Мы пока не комментируем это, еще устанавливается все», — заявили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК на вопрос РБК о том, достоверна ли информация о смерти Владимира Левшина.

Як-18 разбился в Хабаровском крае в субботу, 27 апреля.